Zwaar verkeersongeval aan Luchtbal na race op Antwerpse Ring: koppel zwaargewond naar het ziekenhuis, bestuurder op de vlucht

Op de Groenendaallaan, aan afrit Merksem, heeft dinsdagmiddag een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden. Twee wagens waren aan het racen op de Antwerpse Ring en reden in op een derde voertuig. Een koppel is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee snelheidsduivels heeft zijn wagen achtergelaten en is op de vlucht geslagen.

Het incident gebeurde rond 15.30 uur. Twee wagens - een witte Mercedes met Duitse nummerplaat en een zwarte Mercedes met Nederlandse nummerplaat - waren aan het racen op de Antwerpse Ring richting Gent. “Toen het verkeer vertraagde, zette de twee hun race verder op de pechstrook en namen ze afrit Merksem”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie.

Witte Mercedes

“Op de Groenendaallaan heeft de witte Mercedes de zachte berm geraakt en is beginnen tollen. De zwarte Mercedes is met hoge snelheid ingereden op een derde voertuig waar een koppel inzat.” De brandweer kwam ter plaatse om het koppel te bevrijden. Beide personen zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder heeft de witte Mercedes met Duitse nummerplaat achtergelaten en is op de vlucht geslagen. — © BFM

De bestuurder van de zwarte Mercedes met Nederlandse nummerplaat is ter plaatse gearresteerd. — © BFM

De politie kon de bestuurder van de zwarte Mercedes, een Nederlander, ter plaatse arresteren. “De man legde ook een positieve drugstest af”, gaat Migom verder. “De bestuurder van de witte Mercedes heeft zijn voertuig achtergelaten en is gevlucht.” De politie is momenteel nog op zoek naar deze bestuurder.

De twee racewagens werden in beslag genomen voor verder onderzoek. De andere wagen was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. Door het incident was de volledige trambaan versperd, wat zorgde voor zware hinder bij het tramverkeer van tramlijn 6. Het tramverkeer is intussen hervat.

© rr

© BFM

© BFM