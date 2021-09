Europese lidstaten keuren brexitfonds definitief goed, België krijgt 387 miljoen euro

Over het brexitfonds bereikten het parlement en de lidstaten eerder al een politiek akkoord. Op 15 september keurde de plenaire vergadering van het parlement dat akkoord goed. Nu hebben ook de lidstaten hun zegen gegeven aan het fonds. Als een van de landen die het meest blootgesteld is aan de brexit, is België een van de grootste begunstigden van het fonds. Ons land heeft tussen nu en 2025 recht op 387 miljoen euro (in lopende prijzen). Ierland ontvangt 1,17 miljard euro, Nederland 886 miljoen, Frankrijk 736 miljoen en Duitsland 647 miljoen.