Zo chique ging het eraan toe op de wereldpremière van nieuwe James Bond-film in Londen

De première werd drie keer uitgesteld, maar nu is James Bond: No time to die er eindelijk. In Londen wordt de film dinsdagavond feestelijk voorgesteld bij de Royal Albert Hall. A-sterren van acteur Jason Momoa tot zangeres Billie Eilish vullen de rode loper. En ook enkele de Britse royals mochten voor de gelegenheid nog eens hun mooiste kleren uit de kast halen.

Grote sterren vonden dinsdagavond hun weg naar de Londense Royal Albert Hall voor de wereldpremière van James Bond: No Time to Die. De meest opvallende verschijning van de avond was waarschijnlijk die van Kate Middleton. Ze schitterde op de rode loper in een gouden glitterjurk.

Kate Middleton en prins William — © REUTERS

Ook William’s vader Charles, die zelf een grote fan in van James Bond en lid is van de The British Film Institute, was aanwezig met zijn vrouw Camilla. Net als zijn zoon droeg Charles een sober kostuum met een strik. Camilla koos net als Kate voor glitters.

Prins Charles en Camilla Parker-Bowles — © AFP

Natuurlijk waren ook de sterren van de film aanwezig, waaronder Lashana Lynch, Daniel Craig en Lea Seydoux. Daniel Craig, die voor de vijfde en laatste keer in de huid van Bond mocht kruipen, droeg een kleurrijke bordeaux vest en een zwarte strik. Lynch koos voor een geel en zwart kleed van Vivienne Westwood, Seydoux ging voor een wit kleed van Louis Vuitton.

De sterren van de film: Lashana Lynch, Daniel Craig en Lea Seydoux — © AFP

De 18-jarige Emma Raducanu, die de wereld omverblies met haar tennissprestaties toen ze onlangs nog de US Open won, was ook uitgenodigd.

Tennisster Emma Raducanu. — © ISOPIX

Ben Whishaw, beter bekend als Q in de James Bond-films, mocht natuurlijk ook niet ontbreken tijdens de première. Over zijn toekomst in de nieuwste Bond-films wordt nog gespeculeerd, al liet hij zelf wel al weten het zeker oké te vinden om nog een vierde keer in de huid van Q te kruipen.

Acteur Ben Whishaw — © AFP

De Game Of Thrones-acteur Jason Momoa ging naar de première van de film met zijn twee kinderen en droeg net als bijna alle mannen op de première een zwarte strik.

Acteur Jason Momoa. — © AFP

Ook Rami Malek, die de rol van Safin speelt in de nieuwste Bond- film, was ook aanwezig op de première.

Acteur Rami Malek. — © AFP

Actrice Judy Dench. — © EPA-EFE

Finneas O’Connell en Billie Eilish — © Vianney Le Caer/Invision/AP

