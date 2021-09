Pentagon erkent Afghaanse leger te hebben overschat

“Wij hebben een staat uitgebouwd, maar wij hebben geen natie kunnen creëren”, erkende de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin in de Senaat over het chaotisch einde van de oorlog in Afghanistan. “Het feit dat het Afghaanse leger, dat wij met onze partners hebben opgeleid, is ineengestort - dikwijls zonder dat er een schot viel - heeft ons allen verrast”. “Het zou niet eerlijk zijn het omgekeerde te zeggen.”

“Wij hebben het niveau van corruptie en incompetentie van hun hoge officieren niet ingezien. Wij hebben niet de maat genomen van de schade die is veroorzaakt door de frequente en onverklaarbare wijzigingen binnen de bevelvoering, waartoe president Ashraf Ghani heeft beslist. Wij hebben het sneeuwbaleffect niet voorzien van de akkoorden tussen de taliban en vier plaatselijke commandanten na het akkoord van Doha, noch het feit dat het akkoord van Doha (tussen de Verenigde Staten en de taliban over het vertrek van de buitenlands troepen, red.) het Afghaanse leger heeft gedemoraliseerd”, zei Austin.

Volgens generaal Mark Milley, hoofd van de generale staf, heeft de beslissing om de Amerikaanse militaire raadgevers, die bij de Afghaanse eenheden waren ontplooid, terug te trekken bijgedragen tot een overschatting van de capaciteiten van het Afghaanse leger. “Wij hebben het moreel en de wil van de bevelvoering niet helemaal kunnen evalueren”, legde de generaal uit. “We kunnen vliegtuigen, vrachtwagens en voertuigen tellen maar we kunnen niet het menselijk hart in een machine meten.”