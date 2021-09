Onuitgegeven opname van John Lennon verkocht voor bijna 50.000 euro in Denemarken

Een audiocassette met een onuitgegeven opname van John Lennon is dinsdag voor 49.760 euro van eigenaar gewisseld tijdens een veiling in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De cassette is zo’n 51 jaar oud. “Een klein lot waar heel wat interesse voor bleek te zijn”, zo heeft veilingmeester Jesper Bruun Rasmussen van het gelijknamige veilinghuis het witte cassetje genoemd, dat intussen een beetje vergeeld is.