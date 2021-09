Tegen coronaschaarste helpt geen enkel vaccin: Groot-Brittannië lang niet het enige land dat kampt met (grote) tekorten

In Groot-Brittannië wordt het leger klaargestoomd om benzine te gaan leveren. In de VS rantsoeneert een grote retailer opnieuw wc-papier en gebotteld water. In Polen worden 120.000 truckers gezocht om te voorkomen dat de bevoorrading stilvalt. En net nu de internationale distributie van producten uit Azië weer op gang komt, wordt het industriële hart van China grotendeels verlamd door een gebrek aan elektriciteit.