Reconstructie in zaak-Chovanec goed verlopen: “Twee dagen lang werd het maximale gedaan”

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt. In de cel in de luchthaven werd hij hardhandig aangepakt.

In de cel

De reconstructie van de feiten startte maandag toen de gebeurtenissen op het tarmac werden nagebootst. Dinsdag kwam het tweede deel aan bod en lag de focus op wat zich in de cel in de luchthaven afspeelde. Chovanec sloeg een veertigtal keren met zijn hoofd tegen een muur. Helemaal bebloed en zeer geagiteerd werd hij door de veiligheidsdiensten in bedwang gehouden. Gedurende 15 minuten hield een agent de man in bedwang door zijn knie te gebruiken. Terwijl Chovanec neerlag werden zijn handen en voeten vastgebonden met colsonbandjes. Een agente die in de ruimte was, deed een Hitlergroet en de anderen lachten en glimlachten. Meerdere uren later diende een dokter die ter plaatse werd geroepen Chovanec een kalmeermiddel toe.

“Deze reconstructie toonde de verschillende momenten in de cel, het bezoek van de arts, de interventie van de agenten en van de MUG. Iedereen was aanwezig en naar wat ik verneem, is alles goed verlopen”, zei de la Serna. “De reconstructie was tegenstrijdig. Het doel was om preciezer de realiteit van de feiten weer te geven.”

“Uitleg gekregen”

“Gedurende twee dagen werd het maximum gedaan”, vulde Fiasse aan. “Dankzij een mondelinge toelichting van de gebeurtenissen bij wat op de beelden te zien was, hebben we een uitleg gekregen over wat er is gebeurd.”

Het vervolg van het dossier zal volgens de procureur-generaal nog enkele maanden in beslag nemen. “De onderzoeksrechter zal nu bepalen wat ze doet”, zegt hij. “Mogelijk vragen de verdachten of de burgerlijke partijen bijkomend onderzoek of hebben ze nog vragen. Het is ook nog even wachten op de defintieve conclusies van de experten. Daarna wordt het dossier overgedragen aan de procureur des konings die dan overgaat tot de verhoren. De raadkamer zal tot slot bepalen wie naar een correctionele rechtbank wordt verwezen of om het dossier te seponeren.”

