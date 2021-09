De gesaboteerde bussen van De Lijn in Limburg. — © Sven Dillen

Ze hadden maar een uur of vier nodig, maar in drie Limburgse stelplaatsen van De Lijn richtten mysterieuze daders een ongeziene vandalenstreek uit. Ze drongen ’s nachts de gebouwen binnen en sneden bij zo’n 135 bussen de ventielen van de banden stuk. De politie staat voor een raadsel: een vandalenstreek of een ‘inside job’ van ontevreden werknemers?