Zelfs gerucht over winterprik is genoeg om gasprijs nog verder de hoogte in te duwen: wat is er aan de hand? En kan je nog ontsnappen aan gepeperde gasfactuur?

Het gaat van kwaad naar erger met de gasprijs. Gisteren ging hij andermaal met een ruk de hoogte in, en dat gewoon omdat een weermodel een koude winter had voorspeld. De markt is zo nerveus dat ieder gerucht over een winterprik of slecht functionerende pijpleiding voor paniek zorgt. Wat is er aan de hand? En kan ik nog ontsnappen aan een gepeperde gasfactuur?