Meer dan zes op tien Vlaamse zorginstellingen halen de kaap van 95 procent vaccinatiegraad, het streefdoel van de gezondheidsministers. In enkele woonzorgcentra is minder dan 70 procent van het personeel gevaccineerd, maar het Vlaamse resultaat is toch een pak beter dan dat van de zorgvoorzieningen in Brussel en Wallonië.