Antwerpen, Niel

Vijf uur later dan gepland kwam Sandra, de ex van Dimitri Gorris en ooggetuige van de dodelijke steekpartij op Bart Teichmann, pas haar verhaal doen nadat de politie was komen aanbellen. Shana, een vriendin van Sandra die er ook bij was, had zich wel spontaan aangemeld. Zij nam het voor Dimitri op. “Ik weet 100% zeker dat hij Bart niet wilde vermoorden.”