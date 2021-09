Boris Johnson spreekt voor het eerst over bevoorradingsproblemen: “Ga enkel tanken wanneer het nodig is”

De Britse premier Boris Johnson heeft - eindelijk - publiekelijk gereageerd op de bevoorradingsproblemen in Groot-Brittannië. Volgens hem is de situatie “aan het stabiliseren” en moeten mensen daar vertrouwen in hebben. “Ik wil iedereen vragen om het leven weer zijn gewone gang te laten gaan en enkel te gaan tanken wanneer het nodig is.” “Wat we van de industrie horen, is dat de situatie bij de tankstations zich stabiliseert.” Al gaat dat maar langzaam. Een regeringsbron bevestigde berichten dat zestien procent van alle benzinestations nu volledig van brandstof zijn voorzien, in het weekend was dat maar tien procent. Verder zei Johnson nog dat de regering de nodige maatregelen treft om ervoor te zorgen dat binnen alle sectoren voldoende leveringen zullen gebeuren voor Kerstmis. Opvallend is wel dat hij het woord ‘Brexit’ geen enkele keer liet vallen. De bevoorradingsproblemen hebben volgens hem daarmee niets te maken en zijn te wijten aan de boomende wereldeconomie.

(csn)