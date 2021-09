Eindelijk twee competitiezeges op een rij. Maar of Juventus net op tijd is beginnen te winnen voor de clash tegen Chelsea, dat betwijfelen we. Vorig seizoen waren er al tekenen aan de wand en dit seizoen legt het post-Ronaldo-tijdperk nog meer bloot dat de ‘Oude Dame’ niet meer in de blakende vorm van weleer verkeert. De oorzaak? Een combinatie van oude en nieuwe problemen.