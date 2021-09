Bijwerkingen na boosterprik coronavaccin vergelijkbaar met tweede prik

De bijwerkingen na een derde prik met een coronavaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna, de zogenaamde boosterprik, zijn grotendeels gelijkaardig aan de bijwerkingen die optreden na een tweede prik. Dat blijkt uit een studie die dinsdag door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gepubliceerd is. De studie toont aan dat “de herhalingsdosissen op dit moment goed worden verdragen”, stelt Rochelle Walensky, het hoofd van de Center for Disease Prevention and Control (CDC), de toonaangevende federale instantie voor volksgezondheid. “De frequentie en de aard van de bijwerkingen waren vergelijkbaar met die na de tweede vaccinatiedosis, en waren meestal mild of matig en van korte duur.” Ongeveer 20.000 mensen die er al een derde prik kregen, registreerden zich voor het onderzoek op een app en vulden een vragenlijst in. Zo’n 79 procent meldde een plaatselijke reactie, zoals pijn op de plaats van de injectie. Een 74 procent sprak van een systemische reactie: dat is een reactie in het hele lichaam, zoals vermoeidheid. Ongeveer 28 procent van de deelnemers was, vooral de dag na de derde prik, niet in staat dagelijkse activiteiten uit te voeren. De CDC waarschuwt wel dat de gegevens niet representatief zijn voor de totale bevolking van de Verenigde Staten. Vooral witte Amerikanen registreerden zich op de app.(blg)