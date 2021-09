REACTIES. Clubspelers genieten volop na Europese avond uit de oude doos: “Nu City proberen pijn te doen”

Wat een Europese avond voor blauw-zwart! RB Leipzig werd in Oost-Duitsland verdiend over de knie gelegd, waardoor Club Brugge met een 4 op 6 netjes mee aan de leiding blijft in de groep. Ook de spelers konden hun glimlach niet verbergen na de knappe prestatie: “We staan zelfs aan de leiding, dat is ongelooflijk.”

Hans Vanaken, ook gisteren aanvoerder, genoot na afloop met volle teugen. “Dit is fantastisch”, zei hij voor de camera van VTM. “Wie gezegd had dat we na twee matchen mee op kop zouden staan, had men voor gek verklaard. Maar ja, we gaan gewoon vol vertrouwen die wedstrijden in. We hebben geen schrik. En dan zie je dat er heel veel mogelijk is, ook tegen topploegen. Dat is Leipzig toch ook, want het werd tweede in de Bundesliga. Voor rust hielden we goed druk op hun verdediging en vonden we ook de ruimtes, waardoor zij niet in hun spel kwamen. Ik had nog een goeie kans op een doelpuntje meer, er waren nóg mogelijkheden. In de tweede helft hebben we afgezien, maar uiteindelijk hebben we niet zo veel weggegeven.”

“Wat we nu verwachten? We zien wel. We moeten nu twee keer tegen Man City, het is moeilijk om al te liggen rekenen. We gaan gewoon met hetzelfde idee die match in. We gaan ook City pijn proberen doen.”

Mignolet: “Gaven zelfs maar weinig kansen weg”

“Vier op zes pakken in deze groep, en dan zelfs nog aan de leiding staan, dat is ongelofelijk”, zei Simon Mignolet na de match bij Proximus. “Maar vooral belangrijk is dat we hier drie punten pakken op verplaatsing. Dit is een geweldige prestatie van een Belgische ploeg.”

“Ik heb twee ballen gepakt na rust. We hebben maar weinig kansen weggegeven. Oké, ze waren beter in de tweede helft, maar zonder echt gevaarlijk te zijn. Op basis van de eerste helft, waar we de betere ploeg waren en misschien zelfs meer hadden moeten scoren, was dit verdiend. We kwamen heel snel achter maar er is nooit verwarring geweest. We hebben heel goed verdedigd, stonden heel compact. Voor een Belgische club is dit heel sterk in de gegeven omstandigheden, tegen heel sterke tegenstanders. Nu kunnen we rustig verder bouwen.”

© AP

Mats Rits: “Leuk dat ik die eerste goal kan afvinken”

Mats Rits had dezelfde opener in petto als ploegmaat Vanaken. “Dit is fantastisch”, zei de middenvelder bij VTM. “Hier een punt komen pakken, was al geweldig geweest, maar drie punten is gewoon fenomenaal. De eerste helft spelen we ook heel goed. Jammer dat we 1-0 achter kwamen, maar we waren veruit de betere ploeg, hadden voldoende kansen en scoren nog twee keer. In de tweede helft kwamen we er iets te weinig uit en hadden we maar één kans. Het was pompen, maar uiteindelijk gaven we zelf ook niet veel weg. De mentaliteit was schitterend. En geweldig dat we standhielden. Uiteraard ben ik ook blij met mijn doelpunt. M’n eerste in de Champions League, weer iets om af te vinken. Of we nu in de bus het klassement erbij gaan pakken? (lachje) Ik denk dat we gewoon met de kaarten gaan spelen, zoals altijd. En een beetje nagenieten.”