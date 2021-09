Canadese kerk steunt slachtoffers internaten met 30 miljoen dollar

Er werden in Canada verschillende anonieme graven gevonden nabij voormalige internaten voor inheemse kinderen. — © AFP

Eind vorige week verontschuldigden de bisschoppen zich voor de misstanden op de schoolinrichtingen die eerder dit jaar aan het licht kwamen. Sinds mei zijn er meer dan duizend anonieme graven gevonden bij voormalige internaten in British Columbia en Saskatchewan, die voornamelijk door de katholieke kerk werden gerund en door de overheid werden gefinancierd.

Het toegezegde geld wordt over een periode van vijf jaar vrijgegeven, maakten de bisschoppen bekend in een verklaring. Het initiatief ‘zal betekenisvolle projecten in heel Canada ondersteunen en een significant verschil maken bij het aanpakken van het historische en aanhoudende trauma veroorzaakt door het residentiële schoolsysteem’, zei bisschop Raymond Poisson.

Culturele genocide

Over een periode van ruim honderd jaar, tot in 1996, werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen door de scholen gedwongen gescheiden van hun families. Daar moesten ze zich aanpassen aan de cultuur van de Europese kolonisten, de nieuwe bewoners van Canada. Ze werden tegelijkertijd geïsoleerd van hun eigen familie, taal en cultuur en werden er het slachtoffer van ondervoeding en fysiek en seksueel misbruik. Een nationale onderzoekscommissie, die van ‘culturele genocide’ spreekt, meldde eerder dat op de scholen meer dan 4.000 doden waren gevallen.