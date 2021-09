Hond achtergelaten in toilet van trein: “Niet duidelijk hoelang beestje er al zat”

In het station van Turnhout werd maandagavond een hond aangetroffen op het toilet van een trein. Alles wijst erop dat de eigenaar de hond achterliet. De politie bracht het dier, dat niet gechipt is, naar het dierenasiel in Weelde. Voorlopig meldde het baasje zich nog niet.

“De late collega’s hebben de hond maandagavond in het toilet van een van de treinen gevonden. De eigenaar was nergens te vinden”, vertelt een medewerker van het station van Turnhout. De deur van het toilet zou niet op slot geweest zijn, maar een hond kan de gesloten deur onmogelijk openen. De politie werd erbij gehaald.

“Het is ons niet duidelijk hoe lang het beestje daar al zat. Na de melding hebben we de hond opgevangen en meteen naar het dierenasiel Veeweyde in Weelde gebracht”, zegt Rudy Remijsen van politie regio Turnhout.

De eigenaar heeft zich dinsdag nog niet gemeld. “De stafford is ook niet gechipt, dus we kunnen zelf de eigenaar niet opsporen”, klinkt het bij Veeweyde. “Het is een heel lief en gezond hondje. We wachten nu vijftien dagen tot de eigenaar zich meldt. Als dat niet gebeurt, mag hij geadopteerd worden.” (brip)