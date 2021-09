Voka wil logica achter ziektebriefje omdraaien met “fitnote”

Zo’n “fitnote” is volgens Voka goed voor zowel de werknemer als de werkgever. “Wie ziek wordt, is vaak wel nog in staat om bepaalde taken uit te voeren. Een fitnote in plaats van een ziektebriefje maakt een gesprek tussen werkgever en werknemer mogelijk over wat wel nog kan. Op die manier verliest een langdurig zieke niet alle contact met de werkvloer”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Het stijgende langdurige ziekteverzuim is “alarmerend” terwijl het mensen van de arbeidsmarkt haalt, klinkt het nog. Volgens Voka zijn er meer dan 450.000 mensen langdurig ziek in België. Voka wil met de “fitnote” de dualiteit - ziek of niet ziek - doorbreken en tussenoplossingen mogelijk maken.