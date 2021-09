“Belgische instellingen ondersteunen bedrijven in Palestijns bezet gebied”

Meerdere Europese banken en financiële instellingen investeren in bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen die illegaal gevestigd zijn in de bezette Palestijnse gebieden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van 11.11.11 en FairFin met 24 partnerorganisaties, waarover Le Soir en VRT NWS woensdag berichten.

Israëlische nederzettingen op bezette gebieden zijn volgens de Europese Unie illegaal en bedrijven die er willen investeren moeten rekening houden met mogelijke mensenrechtenschendingen. Toch zijn er meerdere grote bedrijven die banden hebben met de Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden, blijkt uit het onderzoek met als titel ‘Don’t buy into occupation’.

Onder meer het Belgische chemiebedrijf Solvay komt voor in het onderzoeksrapport. In 2019 zou het bedrijf betrokken zijn geweest bij een project waarbij ze Palestijnse waterbronnen via een pijpleiding afleidden naar Israëlische nederzettingen en het water daardoor ontoegankelijk maakten voor de Palestijnen zelf. Maar het bedrijf reageert dat na intern onderzoek “ze geen spoor hebben gevonden van de verkoop van Solvay-producten in het kader van een dergelijk project in de regio”.

Ook de banken BNP Paribas, KBC, ING en Argenta zijn volgens het rapport actief in de nederzettingen, met een uiteenlopende mate van betrokkenheid. BNP Paribas schrijft nochtans in de gedragscode “niet medeplichtig te willen zijn aan een mogelijke schending van de mensenrechten door middel van haar financierings- en investeringsactiviteiten”.