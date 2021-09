Man die 30 jaar geleden dubbele moord pleegde, geëxecuteerd in Texas

In de Amerikaanse staat Texas is dinsdag een gevangene geëxecuteerd die dertig jaar geleden twee broers gedood had in hun woning. De 57-jarige Rick Rhoades kreeg in de gevangenis van Huntsville een dodelijke injectie toegediend. Dat heeft het Texaanse gevangeniswezen gemeld.

De man had voorafgaand aan de feiten al meerdere diefstallen gepleegd en al enkele keren in de gevangenis gezeten. Op 13 september 1991, toen hij net vrijgelaten was, drong hij dan een woning in een voorstad van Houston binnen. Volgens het gevangeniswezen werden de twee slachtoffers tijdens hun slaap gedood, voordat ze bestolen werden. De slachtoffers waren de bewoner en diens broer.

De politie rekende de man een maand later in. In de cel bekende hij de dubbele moord, al verklaarde hij dat er een ruzie aan voorafgegaan was. Een jury veroordeelde de man in 1992 tot de doodstraf.

Zijn advocaten blijven er sinds dan op hameren dat de aanklagers systematisch zwarte juryleden uitgesloten zouden hebben voor het proces. Rhoades was een blanke man, net als zijn slachtoffers, maar juryleden selecteren op basis van huidskleur is illegaal, wat de straf ongeldig zou maken. De kwestie belandde tot bij het Hooggerechtshof in Washington, maar het Hof schoof dinsdag het beroep opzij.

Het gaat om de zesde executie in de Verenigde Staten in 2021.