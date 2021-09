Ongeval tijdens opnames Nederlandse tv-show: figurant zwaargewond

Tijdens opnames van ‘Het jachtseizoen’, een Nederlands tv-programma van StukTV, is er in Den Helder een ongeluk gebeurd. Een van de figuranten raakte daarbij zwaargewond. Omroep Talpa, de eigenaar van StukTv, komt later met meer informatie.

De figurant viel - buiten de opnames om - van een ophaalbrug, vier meter naar beden. Twee ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gevlogen. Over zijn huidige toestand is niets bekend.

In ‘Het jachtseizoen’ moeten Bekende Nederlanders (BN’ers) met een voorsprong van twintig minuten vier uur lang uit handen zien te blijven van drie leden van StukTV. De “gevangene”, zoals de opgejaagde wordt genoemd, draagt een zender bij zich die elke tien minuten een gps-signaal naar het team van StukTV stuurt. In dit geval was de gevangene de Nederlandse dj Martin Garrix.

Bij het opsporen van de gevangene heeft StukTV diverse hulpmiddelen ter beschikking, zoals reisinformatie en locatiegegevens. Daarnaast beschikt men over een minibus en een drone. De gevangene mag geen eigen telefoon of geld gebruiken en mag niet langer dan twintig minuten in hetzelfde voertuig zitten. Ook mag hij of zij geen gebouwen betreden, met uitzondering van openbare gebouwen, zoals een treinstation of een parkeergarage.

Het programma werd vanaf 17 december 2016 in eerste instantie uitsluitend uitgezonden via het YouTube-kanaal van StukTV. Daar groeide het uit tot een regelrechte hit. Dit seizoen wordt er eveneens een speciale serie bij SBS6 uitgezonden op televisie.