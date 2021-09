Fumio Kishida wint verkiezingen en wordt nieuwe premier van Japan

In Japan heeft de gematigde ex-minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida (64) woensdag de verkiezingen gewonnen om de nieuwe leider van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) te worden en daarmee ook de toekomstige eerste minister. Hij haalde het in de tweede ronde van Taro Kono, de vaccinatieminister, tevens ex-minister van Buitenlandse Zaken en een van de bekendste politici van het land.

De huidige premier Yoshihide Suga, die na een jaar aan het hoofd van het land onpopulair is bij het publiek, had besloten zich niet kandidaat te stellen voor deze verkiezing van de Liberaal-Democratische Partij (LDP, rechts-conservatief), die de Japanse politiek sinds 1955 heeft gedomineerd.

Kishida zal bij een stemming op 4 oktober in het door de LDP gedomineerde parlement tot premier worden benoemd. Hij zal zijn partij ook leiden in de strijd om de parlementsverkiezingen die in november moeten plaatsvinden en waarbij hij de favoriet zal zijn.

De interne verkiezingen van de LDP waren deze keer ongewoon close, niet in het minst omdat de meeste machtige facties van de partij hun leden geen steminstructies hebben gegeven.

Twee vrouwen behoorden tot de oorspronkelijke vier kandidaten, wat ongebruikelijk is in een land dat nog nooit een vrouwelijke premier heeft gehad en weinig prominente vrouwelijke politici telt.

De ultranationaliste Sanae Takaichi (60) werd derde in de eerste ronde met 188 stemmen, en voormalig minister Seiko Noda (61), bekend om haar feministische standpunten, werd laatste met 63 stemmen.