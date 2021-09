Man wist niet dat vrouw zwanger was tot hij haar dood in bed met baby vond

Een 34-jarige man uit Oostenrijk trof zijn 32-jarige vrouw in de nacht van zondag op maandag dood in bed aan, met naast haar een pasgeboren baby. De man wist niet dat zijn vrouw al maanden zwanger was.

De 32-jarige vrouw uit de Oostenrijkse stad Linz is overleden tijdens de bevalling van haar baby. Haar partner was ook aanwezig in het appartement, maar had niet door dat zijn vrouw aan het bevallen was. Sterker nog: hij wist überhaupt niet dat ze zwanger was.

Toen de man rond één uur ’s nachts in de slaapkamer kwam, zag hij zijn vrouw dood in bed liggen. Het matras zat onder het bloed. Naast haar lag een pasgeboren baby, een meisje. De man lichtte meteen de hulpdiensten in. Tijdens het wachten heeft hij het meisje opgepakt en in een deken gewikkeld.

De hulpdiensten arriveerden rond 1.05 uur bij het appartement en konden alleen het overlijden van de vrouw vaststellen. De pasgeborene is naar een ziekenhuis in Linz gebracht. De baby maakt het goed.

Volgens de Oostenrijkse krant KronenZeitung had de vrouw nog twee andere kinderen. Het is onduidelijk waar die zich bevonden toen de vrouw aan het bevallen was. Zowel de man als de kinderen zijn opgevangen door een crisisteam.

De politie doet onderzoek naar het voorval. Waarschijnlijk is de vrouw overleden door overmatig bloedverlies tijdens de bevalling omdat haar baarmoeder scheurde. Het is nog onduidelijk waarom ze geen hulp zocht. De vrouw is waarschijnlijk tussen 22 en 23 uur bevallen en rond die tijd overleden.