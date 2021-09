Nieuwe club, nieuwe Messi: beelden van Argentijn achter het muurtje gaan de wereld rond

Niemand minder dan Lionel Messi kreeg dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City de taak om achter het muurtje te gaan liggen bij een vrije trap. Het leverde beelden op die we van de 34-jarige Argentijn nog nooit zagen.

Wie dinsdagavond naar de wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Manchester City keek, wist niet wat er gebeurde toen Lionel Messi in de tweede helft de taak kreeg om achter het muurtje te gaan liggen.

© ISOPIX

Gelukkig kon de Argentijn ook doen waar hij goed in is. In minuut 74 maakte Messi zijn langverwachte eerste doelpunt in loondienst van de Parijzenaren. Een pareltje zoals we dat van hem gewoon zijn.