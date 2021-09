Alternatieve Nobelprijzen voor activisten uit Kameroen, Rusland en Canada

De “alternatieve Nobelprijzen” gaan dit jaar naar drie activisten uit Kameroen, Rusland en Canada, en naar een milieubeschermingsorganisatie uit India. Dat heeft de Right Livelihood Foundation, die de prijs jaarlijks uitreikt, woensdag in Stockholm bekendgemaakt.

Marthe Wandou, Vladimir Sliwjak, Freda Huson en het Juridisch Initiatief voor Bos en Milieu (Life) worden dit jaar geëerd voor hun respectieve inspanningen voor de rechten van vrouwen en meisjes, klimaat- en milieubescherming en de rechten van inheemse bevolkingsgroepen.

Advocate Marthe Wandou uit Kameroen, een land dat geconfronteerd wordt met terroristische aanslagen en gendergerelateerd geweld, krijgt de prijs voor het opzetten van een model voor kinderbescherming in gemeenschappen.

De Russische milieuactivist Vladimir Slivyak krijgt de prijs voor het versterken van het verzet van het maatschappelijk middenveld tegen de kolen- en kernindustrie in Rusland.

De Canadese Freda Huson krijgt de prijs voor haar onverschrokken inspanningen om de cultuur van haar volk, de inheemse Wet’suwet’en, terug te winnen, wat ook inhoudt dat zij land verdedigt tegen pijplijnprojecten.

Het Indiase Juridisch Initiatief voor Bos en Milieu (Life) wordt geëerd voor zijn juridisch werk om plaatselijke Indiase gemeenschappen te helpen hun natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Behalve het prijzengeld van een miljoen Zweedse kronen (ongeveer 98.500 euro) is de Right Livelihood Award ook gekoppeld aan vele jaren steun door de Stichting. De prijswinnaars worden op 1 december tijdens een live-evenement in Stockholm in de bloemetjes gezet.

De alternatieve Nobelprijzen, de Right Livelihood Awards, werden in 1980 in het leven geroepen. Grondlegger Jakob von Uexküll vond dat de gewone Nobelprijzen, waarvan de winnaars vanaf maandag in Stockholm en Oslo zullen worden bekendgemaakt, voorbijgingen aan ‘echte’ wereldproblemen, zoals armoede, milieuvervuiling, oorlogsdreiging en schending van mensenrechten.

De Right Livelihood Foundation staat erom bekend vaak diegenen te eren die niet in de schijnwerpers staan. Af en toe waren er echter zeer prominente namen onder de laureaten, zoals de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren in 1994, de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden in 2014 of de klimaatactiviste Greta Thunberg twee jaar geleden.