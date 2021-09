Deloitte zoekt 1.500 nieuwe werknemers in België

Deloitte wil de komende maanden 1.500 nieuwe werknemers aanwerven in België. Dat heeft de consultant woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om een recordaanwerving voor Deloitte in ons land. Vandaag werken er al meer dan 5.100 mensen voor de consultant.

Om de groei voort te zetten wil Deloitte nog eens 1.500 mensen aanwerven. Het bedrijf is vooral op zoek naar zogenaamde STEM-profielen (science, technology, engineering en mathematics). Maar de voorbije maanden werden bijvoorbeeld ook mensen met een achtergrond in geschiedenis of musicologie aangeworven.