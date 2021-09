6 jaar cel na valse bommelding in Westerlo

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een dertiger uit Diepenbeek tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld, onder andere voor een valse bommelding in Westerlo op 8 mei 2019. De man plakte die dag een brief tegen de deur van het politiecommissariaat in Westerlo dat er om 10 uur een bom zou ontploffen in een school in Westerlo, Aarschot of Diest. Alle scholen werden uit voorzorg ontruimd.