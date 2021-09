Parket rolt criminele organisatie op die in enkele jaren tijd 18 miljoen euro zou hebben witgewassen

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een criminele organisatie opgerold die in enkele jaren tijd 18 miljoen euro zou hebben witgewassen. Zes verdachten werden gearresteerd, zo meldt het parket in een persbericht.

Eind 2019 startte het parket Halle-Vilvoorde een onderzoek naar aanleiding van meerdere intercepties van geldkoeriers op de luchthaven van Zaventem. “Het ging om Belgische en Duitse koeriers van Turkse origine, die grote hoeveelheden euro’s en Britse ponden van Zaventem naar Istanboel probeerden te vervoeren, maar door de douane werden betrapt”, zo luidt het. “Het geld werd in beslag genomen.”

Er werd steeds dezelfde werkwijze gehanteerd: ongeveer 150.000 Britse ponden werden verpakt in linnen zakken en via koeriers via de luchthaven naar Istanboel vervoerd. “In totaal werden er zo in de eerste periode (tussen september 2019 en januari 2020, red.) vijf personen bij vertrek tegengehouden, goed voor een totaalbedrag van 785.615 pond. Op dat moment werd een onderzoek naar een mogelijke criminele organisatie opgestart en in juli 2020 werd nog een persoon tegengehouden met 150.000 pond op zak. Deze keer verpakt in plastic zakken.”

Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat de koeriers vermoedelijk deel uitmaakten van een witwasorganisatie die internationaal actief is, vanuit Brussel geleid wordt en voornamelijk bestaat uit Belgen van Turkse origine.

Uitgebreider onderzoek heeft aangetoond dat de criminele organisatie professioneel gestructureerd was en verdacht wordt van (witwas)diensten aan te bieden aan personen, ondernemingen en andere criminele organisaties uit meerdere Europese landen zoals België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. “Vermoedelijk komt het witgewassen geld voort uit de illegale handel in drugs, namaakgoederen en tabak”, zo luidt het nog. In de periode tussen januari 2017 en juli 2021 zou de organisatie voor minstens 18 miljoen euro hebben witgewassen, ten gunste van een 150-tal klanten.

Op 28 september werden in totaal negentien huiszoekingen verricht, onder meer in Brussel, Gent en Zele. Bij de huiszoekingen werden onder meer zeven geldtelmachines in beslag genomen, net als een groot aantal smartphones, computers, luxehorloges en bijna 19.000 euro aan cash geld. “Er werden ook zes leden van de organisatie van hun vrijheid beroofd. De zes - vijf mannen en één vrouw - werden intussen verhoord door de federale gerechtelijke politie en worden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.