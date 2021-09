Directeur van Russisch cyberveiligheidsbedrijf opgepakt voor hoogverraad

Group-IB is, volgens de eigen site, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen en voorkomen van cyberaanvallen en een officiële partner van Interpol en Europol. In Rusland is het bedrijf marktleider, maar het is daarnaast ook actief in verschillende andere landen.

Een Moskouse rechtbank besliste dinsdag om Satsjkov (35) op te sluiten, en dat tot 27 november. Er waren dinsdag ook huiszoekingen in de kantoren van het bedrijf in Moskou. Waarvan de ondernemer precies beschuldigd wordt, is onduidelijk, zoals dat wel vaker het geval is in zaken van hoogverraad.

Volgens de nieuwssite Forbes.ru, die eerst berichtte over de opsluiting, riskeert Satsjkov tot 20 jaar cel.

Het bedrijf zelf zegt nog op zoek te zijn naar de nodige opheldering, maar intussen blijft het bedrijf actief. In 2019 verhuisde Group-IB al zijn hoofdkwartier naar Singapore.

Satsjkov heeft een internationaal kader dat zich op hackers richt actief gesteund, en was een van de onafhankelijke commissarissen van de Global Commission on the Stability of Cyberspace.