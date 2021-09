Timing van boosterprik voor 65-plussers vastgelegd

De ministers van Volksgezondheid hebben binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid een akkoord bereikt over de precieze uitrol van de boostervaccinatie van 65-plussers.

De vaccinatie zal plaatsvinden minstens vier maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca-vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin en minstens zes maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. De boosterprik zal altijd gebeuren met een mRNA-vaccin, dus met Pfizer of Moderna.

Vorige week besliste de IMC Volksgezondheid al dat naast de bewoners van de woonzorgcentra en de mensen men een zwakkere immuniteit ook alle 65-plussers een boostervaccin zouden krijgen. De ministers volgen daarmee een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad. Bedoeling is om de immuniteit bij de betrokken doelgroep op die manier extra te beschermen. De derde vaccinatieronde zal, zoals bij de vorige prikken, opnieuw van oud naar jong worden ingepland. Dus eerst komen de 85-plussers aan de beurt.