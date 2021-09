Vriend van Miss België Kedist Deltour voor rechter na vechtpartij: “Ik heb geen tijd meer voor die dingen”

Eigenlijk moest Losena Keita zich begin dit jaar al verantwoorden voor de zware vechtpartij, maar hij liet toen verstek gaan. Volgens zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke daagde hij toen niet op, omdat hij op het moment van de dagvaarding geen gekende woonplaats had en dus niet op de hoogte was gesteld van het proces. Hoe dan ook tekende Vandemeulebroucke beroep aan tegen de vijf maanden cel die Keita in februari kreeg voor zijn rol in het gevecht. Het gevecht, verspreid over meerdere dagen, beroerde de gemoederen destijds hevig in Kortrijk.

© Tom Vanderghinste

“Afghanen hadden een zus van een vriend van Keita lastig gevallen en betast. Het kwam tot een discussie en een gevecht waarbij die broer mijn cliënt opbelde met de vraag om te komen helpen vechten. Mijn cliënt heeft toen inderdaad klappen uitgedeeld, dat ontkennen we niet, maar hij deed dat om zijn vriend te helpen. Die werd op zijn beurt met messen aangevallen die dag.”

Bij het tweede gevecht was Keita volgens Vandemeulebroucke niet aanwezig. “De politie had hem eerder die dag aangehouden omdat hij al roepend door de straten van Kortrijk liep. Hij had geroepen ‘dat hij ze allemaal ging dooddoen’. Om erger te voorkomen, hebben ze hem toen gearresteerd. Op het moment van dat tweede gevecht zat mijn cliënt dus in de bak.”

Voorwaarden niet nageleefd

Volgens Vandemeulebroucke is dat alles verleden tijd. En dat zegt ook Keita zelf. “Ik heb geen tijd meer voor die dingen, want ik train drie keer per dag”, zegt de sportieveling die onlangs nog wereldkampioen boksen werd. “Kort na die gevechten in 2016 heeft hij gezworen dat hij iets van zijn leven ging maken. En kijk, dat heeft hij gedaan”, aldus Vandemeulebroucke die vraagt om de opgelegde straf van vijf maanden met uitstel uit te spreken.

Daar heeft het parket geen oren naar. Volgens hen heeft die voorwaarden die hem onlangs werden opgelegd niet nageleefd. “Hij moest zich afgelopen maand elke dag om 18 uur aanmelden bij de lokale politie, maar op 15 en 16 september deed hij dat niet. Van strafvermindering kan dus geen sprake zijn.”

Voor Vandemeulebroucke kwam dit nieuws als een bom. De advocaat reageerde dan ook boos, omdat het parket deze info niet eerder had gecommuniceerd. Mogelijk zou het om een misverstand gaan en daagde Keita wel op, maar werd dat attest twee keer niet ondertekend. Op 20 oktober weten we of Keita’s straf al dan niet met uitstel wordt uitgesproken.