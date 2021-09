Vrouw (49) in levensgevaar door dodehoekongeval in Merksem

Het ongeval gebeurde rond 9.45u. “De vrachtwagen reed op de Groenendaallaan en wou afslaan richting Ingenieur Menneslaan”, vertelt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Op datzelfde moment reed de fietser, een vrouw van 49 jaar oud, rechtdoor.”

Daarbij kwam het tot een aanrijding, vermoedelijk nadat de vrachtwagenbestuurder de vrouw niet of te laat opgemerkt had. De vrouw werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de vaststellingen van het ongeval was de Groenendaallaan deels versperd voor het verkeer. Ook de bestuurder, die in shock was na het ongeval, werd opgevangen in het ziekenhuis. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

(jtp)