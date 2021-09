Mont Blanc laat zich met bijna een meter kortwieken

In vergelijking met de laatste, uit 2017 daterende meting, is de Mont Blanc met ongeveer een meter gekrompen. Dat hebben landmeters woensdag bekendgemaakt. Het “dak van Europa” in de Franse Alpen bleek midden deze maand 4.807,81 meter hoog te zijn.

Midden september is een dertigtal mensen naar de berg op de grens tussen Frankrijk en Italië getrokken om er drie opeenvolgende dagen metingen te verrichten. Zij stelden vast dat de Mont Blanc bijna een meter minder hoog is want in 2017 bedroeg de hoogte 4.808,72 meter, tegen 4.810,90 meter in 2007.

Het team nodigt wetenschappers uit met een verklaring te komen voor het krimpen van de berg.

Probleem is daarbij de laag “eeuwige sneeuw” waarvan de dikte fluctueert. Volgens de landmeters is de “top van de rots” 4.792 meter hoog.