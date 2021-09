Studenten gaan onmiddellijk los bij start academiejaar: Average Rob doet festivalplein ontploffen

De poorten van de Student Kick-Off gingen iets voor twaalf uur open. Vele studenten stonden klaar voor een lange feestdag én feestnacht. Het festivalplein liep snel goed vol en zelfs regen kon de vreugde niet verpesten. De drang om het academiejaar feestelijk af te trappen was groot.

De eer om het festival af te trappen was voor Omdat Het Kan Soundsystem ft Average Rob. De eerste mixt als dj golden oldies en drum’n bass tot een fantastische mix. Instagram-fenomeen en Youtuber Average Rob zweept het publiek op én laat ze uit hun dak gaan.

Regi en Metejoor

Het duo slaagde er moeiteloos uit om het publiek naar hun hand te zetten. Ze stampten en dansten en schreeuwden luidkeels mee met hun optreden. Toen ze Zaddy, de nieuwste hit van Average Rob speelden, daverde het Sint-Pietersplein. Het publiek ging volledig uit de bol.

Na een uur knallen was het optreden afgelopen. “Het was zalig dat iedereen zo los ging”, zegt het duo. “Het was spannend om te openen, maar iedereen was aan het dansen en ging mee.” Het duo draait ook graag in Gent. “Er is hier een soort van vibe. Mensen gaan altijd volledig los. Voor ons zit het zo: als we naar Gent gaan, weten we dat het goed zal zijn.”

Zo werd de toon gezet voor het welkomstfestival voor studenten. De Student Kick-Off duurt nog tot twee uur vannacht. Ook onder meer Regi, Metejoor, Jebroer en Cleymans en Van Geel zullen het publiek een onvergetelijke feestnacht bezorgen.

© fvv

© fvv