Vrouw van in de zestig tien jaar lang gedrogeerd en verkracht door tientallen mannen

In het zuidoosten van Frankrijk is een vrouw van in de zestig die door haar man gedrogeerd werd, tien jaar lang verkracht door tientallen onbekenden die hij via het internet had gecontacteerd. De politie spreekt van een onuitgegeven zaak.

“Het komt zelden voor zoveel bewijzen te hebben in een dossier van verkrachtingen”, zei commissaris Jérémie Bosse Platière van de gerechtelijke politie van Avignon tegenover het Franse persbureau AFP. “Daarmee is alles gekarakteriseerd, zelfs al herinnert het slachtoffer, dat tijdens de feiten buiten bewustzijn was, zich niets.”

Volgens de commissaris heeft haar man, een 68-jarige gepensioneerde vakman, alle verkrachtingen gefilmd.

45 mensen geïdentificeerd

“Ook is het dossier onuitgegeven voor de duur van de feiten (tussen 2010 en 2020) en het aantal daders”, aldus Jérémie Bosse Platière.

Tijdens het onderzoek, dat een jaar geleden opstartte, zijn in totaal 45 mensen geïdentificeerd; Van hen zijn er 33, onder wie de echtgenoot, al in staat van beschuldiging gesteld en opgesloten. Negen zijn van hun vrijheid beroofd ten behoeve van het onderzoek. Twee kregen het statuut van door een raadsman bijgestane getuige gesteld en één is overleden.

De bal ging aan het rollen in september 2020 door een simpel voorval: de man werd in een winkel opgepakt nadat een bewakingsagent hem had betrapt terwijl hij filmde onder de rokken van vrouwelijke klanten.

Datingforums

Toen speurders zijn computer doorzochten, vonden ze de video’s waarop te zien is hoe mannen de bewusteloze vrouw verkrachtten. Op het internet konden de onderzoekers ook de berichten terugvinden die de man op datingforums had gepost en waar hij mensen uitnodigde te komen profiteren van zijn bewusteloze vrouw.

“Alle daders moeten hebben geweten wat er aan de hand was”, aldus de commissaris.

Volgens hem gebruikte de echtgenoot krachtige kalmeermiddelen om zijn vrouw te drogeren. Hij legde haar naakt op bed en verwarmde de kamer zodanig dat zij niet wakker zou worden. De mannen slopen binnen en fluisterden, van zodra de vrouw een arm bewoog gingen ze weg.

“Met stomheid geslagen”

De mannen waren tussen 24 en 71 jaar oud en behoren tot alle sociale klassen. Sommige zijn vrijgezellen, anderen zijn vaders en nog anderen waren gescheiden of per koppel.

Het slachtoffer is een moeder van drie kinderen van in de dertig jaar. “Met stomheid geslagen” zou zij de feiten pas tijdens het onderzoek hebben ontdekt.