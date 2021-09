Schokkende beelden: Antwerpenaars mishandeld nadat ze cocaïnetransport laten mislukken

De feiten werden gefilmd door een van de betrokkenen bij de strafexpeditie. Op de beelden is te zien hoe twee mannen in een zetel geschopt en geslagen worden door een aantal verdachten in trainingspakken. Een van de mannen heeft een vuurwapen in de hand, een andere dader een groot mes. Hun woede lijkt vooral gericht te zijn tegen Schotenaar D.K., een man die enkele jaren geleden veroordeeld werd in het grote drugsdossier rond de Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer. D.K. was ook een van de namen die op de beruchte lijst van “informanten” stond, die in 2018 werd rondgestrooid in Antwerpen en omgeving. In dat jaar staken onbekenden ook de wagen van D.K. in brand.

D.K. incasseert niet alleen harde vuistslagen op het hoofd, een van de daders slaat hem ook uit alle macht op het hoofd met kolf van zijn pistool. “Ik heb nooit iets aangenomen”, roept D.K. tegen zijn belagers, maar die woorden lijken hen allemaal maar agressiever te maken. De aanvallers filmen een volledig bebloede D.K. terwijl hij zwaar aangeslagen op zijn knieën zit, naast een douche. D.K. zou aan de mishandeling ernstige snijwonden en een oogkasfractuur hebben overgehouden.

“Broer, ik heb een vrouw”

Een derde slachtoffer wordt door de aanvallers op een stoel gezet en in het gezicht geschopt en geslagen. Het zou gaan om N.L., de broer van ‘Choco’, een bekende figuur uit het Antwerpse drugsmilieu. De man krimpt in elkaar van de angst en roept: “Broer, ik heb een vrouw”. Waarop een van de aanvallers hem dreigend, en met Nederlandse accent, toefluistert. “Dit is wat er gebeurt...”

De feiten zouden volgens onbevestigde bronnen hebben plaatsgevonden in Nederland. De aanleiding voor de gijzeling en mishandeling zou een misgelopen uithaling in de haven zijn. De drie slachtoffers uit het filmpje zouden door een criminele organisatie zijn aangezocht om een partij cocaïne uit te halen. De opdrachtgevers zouden ook voorschotten hebben betaald, maar na het in ontvangst nemen van het geld zou de uithaling niet zijn uitgevoerd. D.K., de man die in het filmpje tot bloedens toe wordt geslagen, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Tegenover vrienden liet hij wel verstaan dat hij “niks me de hele zaak te maken had” en dat hij “ten onrechte” in de klappen heeft gedeeld.

Na de mishandeling zouden de drie slachtoffers teruggebracht zijn naar Antwerpen, waar ze in de buurt van het Stuivenbergziekenhuis uit de auto werden gezet. De federale gerechtelijke politie is gestart met een onderzoek naar de zaak. Bij het parket van Antwerpen wil men voorlopig niet reageren.