Staatsveiligheid lanceert “grootste aanwervingscampagne uit haar geschiedenis”: op zoek naar 1.500 kandidaten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) beloofde in juni 2021, bij een bezoek aan de Staatsveiligheid, om haar begroting aanzienlijk te verhogen. Zo zou de dienst zowel in 2021 als in 2022 en 2023 telkens kunnen uitbreiden met 135 voltijdse werknemers. “Dit moet de Veiligheid van de Staat in staat stellen zijn huidige en toekomstige opdrachten optimaal te vervullen in een volatiele en meer gediversifieerde veiligheidscontext”, zegt de inlichtingendienst in het persbericht.

Concreet is het de bedoeling om een wervingsreserve aan te leggen van 750 Franstalige en 750 Nederlandstalige kandidaat-inspecteurs. De vacatures zijn uiteenlopend, gaande van data, surveillance, case en technical officer tot screening officer. De Staatsveiligheid is daarvoor op zoek naar technische, wetenschappelijke, economische en IT-profielen, of personen met kennis van Russisch, Chinees of Arabisch.

Kandidaten die aan de criteria voldoen, krijgen een uitnodiging voor een voorafgaande proef voor de aanleg van een generieke wervingsreserve. Succesvolle kandidaten wacht vervolgens een specifieke screening, afhankelijk van de in te vullen functies.

Op dit moment zijn er 150 vacatures voor inspecteurs bij de Staatsveiligheid. De generieke wervingsreserve blijft twee jaar geldig. Alle informatie is terug te vinden op de website van Selor en de Staatsveiligheid. Solliciteren kan tot en met 14 oktober via de website van Selor.