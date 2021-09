RSC Anderlecht legt zich niet neer bij de schorsing van Christian Kouamé

“RSCA begrijpt de scheidsrechterlijke beslissing om een rode kaart te trekken voor Christian Kouamé in de wedstrijd tegen KV Oostende. De club kan de opgelegde bijkomende straf evenwel niet aanvaarden”, meldt Anderlecht.

“Zoals het Bondsparket zelf aangeeft is er geen sprake van een opzettelijk element gezien Christian enkel oog had voor de bal. Het Bondsparket oordeelde daarnaast ook reeds dat er geen sprake was van hoge intensiteit. Omdat Christian ook zonder misbaar het veld verliet en een blanco strafblad heeft wat betreft rode kaarten, is RSCA van mening dat de speler en de club voldoende gestraft werden door deze zeer vroege uitsluiting in minuut ‘47. Daarom gaat de club in beroep tegen beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.”