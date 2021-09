Driekwart tickethouders Pukkelpop wil geld terug

Pukkelpop zou kunnen doorgaan met de volle capaciteit. Dat betekent 66.000 aanwezigen. Daar maakte organisator Chokri Mahassine zich aan het begin van de zomer nog sterk in. Maar door de regels rond het Covid Safe Ticket en de Covid-testen die de festivalgangers zouden moeten ondergaan, trok Pukkelpop eind juli de stekker uit de opbouw en werd de ticketverkoop stopgezet. Toen zouden al 85 procent van de tickets verkocht zijn geweest.

Wie een ticket had gekocht, kon ervoor kiezen om hun ticket over te zetten naar de editie van 2022 of kon voor een terugbetaling vragen. Driekwart van de tickethouders zou voor dat laatste gekozen hebben en werden ook al terugbetaald. (sgg)

LEES OOK. Financiën van Pukkelpop en organisator Chokri al eerder onder vuur: “Waarom betalen ze geen deel terug om festival te helpen?”