Zuhal Demir suggereert tijdelijke btw-verlaging elektriciteit om stijgende energiefacturen te temperen

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir suggereert dat de federale regering het btw-tarief op elektriciteit tijdelijk zou kunnen verlagen om op die manier de stijgende energiefacturen te temperen. Dat heeft de N-VA-minister woensdag gezegd tijdens het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement.

Het debat over de Septemberverklaring mondde vrij snel uit in een debat over de stijgende energiefacturen. Over die stijgende facturen heeft minister-president Jan Jambon “met geen woord gerept”, klonk het bij de linkse oppositiepartijen.

Wat volgde was het klassieke - en bij momenten verhitte - partijpolitieke rondje zwartepieten over wie verantwoordelijk is voor die stijgende facturen en wat de beste oplossingen zijn om iets aan dat probleem te doen.

Zo vindt oppositiepartij Vooruit bijvoorbeeld dat Vlaanderen veel meer kan doen om energetische renovaties te stimuleren en dat de regering zelf ook de energiefactuur kan temperen via de algemene middelen. Maar dat levert Vooruit traditioneel het verwijt op dat de Vlaamse socialisten zelf grotendeels verantwoordelijk zijn voor de schuldenberg aan groenestroomcertificaten. “U bent als een pyromaan die kritiek geeft op de brandweer. U steekt de boel eerst in de fik en doet dan ambetant omdat het probleem niet rap genoeg opgelost geraakt”, aldus minister van Begroting Matthias Diependaele.

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering zich geëngageerd om de Vlaamse component in de energiefactuur niet te laten stijgen en houdt ze zich ook aan die belofte. Maar volgens de N-VA-minister kan het federale niveau door de stijgende energieprijzen rekenen op hogere inkomsten via het btw-tarief op de elektriciteit. “Men zou tijdelijk het btw-tarief op elektriciteit kunnen verlagen zoals men gedaan heeft voor de horeca”, aldus Demir.

Naast de pittige discussie over de energiefactuur ging het eerste deel van het debat over de Septemberverklaring vooral over de 900 miljoen euro besparingen die de regering-Jambon de komende jaren wil doorvoeren, gaande van de geplande besparingen in onderwijs tot de halve indexering van het Groeipakket of de kinderbijslag.

“Net voor de mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, is dat geen duwtje in de rug, maar een mes in de rug”, aldus Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Ook de andere oppositiepartijen hebben kritiek op de ingreep op de kinderbijslag.

De meerderheid ontkent dat de halve indexering een asociale maatregel is. “Voorstellen alsof dit mensen in armoede stort, is overdreven”, reageert N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. “Men krijgt 1,7 euro per kind meer in plaats van 3,4 euro per maand per kind”, aldus Vandaele. “In een reportage in Terzake zegt iemand dat het gaat om een brood minder. Maar dat klopt niet. De afspraak was dat er twee broden meer zouden zijn en het wordt nu maar één brood meer”, dixit Vandaele. Open VLD-minister Bart Somers vulde aan met de opmerking dat mensen met een laag loon ook recht hebben op de jobbonus en tot 50 euro netto meer zullen krijgen.