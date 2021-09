Hein Vanhaezebrouck moet andermaal zijn team aanpassen en rekent op zijn anciens, maar schuwt de risico’s

Op de laatste training voor de tweede groepswedstrijd in de Conference League, kon Hein Vanhaezebrouck opnieuw een beroep doen op Vadis Odjidja, Laurent Depoitre, Nurio Fortuna, Matisse Samoise en Joseph Okumu die de voorbije weken in meer of mindere mate uit de running waren door blessures. Toch tempert HVH meteen de verwachtingen over hun inzetbaarheid voor het duel tegen Famagusta.

“Ze hebben niet zoveel trainingen met de groep afgewerkt”, aldus de Gentse coach. “We moeten ook nog een eventuele reactie afwachten maar ze staan wel op de brede lijst met 22 namen. Daarnaast moet je ook bekijken waar ze staan en wat ze aankunnen. Risico’s moet je eigenlijk altijd in acht nemen. Maar het is ook wikken en wegen, wie was er kort of lang out was en in welke positie kun je iemand inzetten.”

© BELGA

“Chakvetadze is out”

Voorzichtigheid troef dus, want nieuwe blessures riskeren is voor HVH duidelijk uit den boze: “Wie lang out was, breng je normaal niet direct en die geef je ook wat meer tijd. Maandag werkten we nog een oefenwedstrijd af maar die kwam voor de meeste van die jongens zelfs te vroeg om ook maar eens 20 of 30 minuten te spelen. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden neem je eventueel risico’s maar die gaan we normaal morgen niet nemen.”

Minder goed nieuws kwam er van Giorgi Chakvetadze: “Giorgi is out voor morgen want hij heeft last aan de heupbuiger”, meldde Vanhaezebrouck. “Eerst leek het niet zo ernstig en kon Giorgi zelfs meetrainen maar vandaag had hij toch teveel hinder en bleef hij binnen. De komende dagen moeten we het verder opvolgen of zullen we zien of hij tegen zondag fit zal raken.”

“Lemajic moest zichzelf inpassen”

De voorbije weken was de afwezigheid van enkele sterkhouders sowieso al vaker een hinderpaal voor de Buffalo’s. Daarnaast bleken teveel spelers te kampen met een weerbarstige vormcurve, wat ook al het Gentse spelpeil niet ten goede kwam: “Ik kijk dan toch vooral naar de anciens, zij moeten de voortrekkers zijn en de ruggengraat vormen van een team”, aldus de Gentse coach, die zijn nieuwkomers in bescherming nam. “Darko Lemajic heeft eigenlijk zichzelf moeten inpassen en speelde de voorbije weken vaker een belangrijke rol dan sommige anciens.”

© BELGA

“Kritiek niet eerlijk tegenover Sven”

Wie vorig weekend alvast niet op de afspraak was tijdens de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge, was ex-Gouden Schoen Sven Kums. De middenvelder werd na rust gewisseld en quasi meteen sloeg de Gentse motor aan. “Ik had het met Sven erover. Ik zei inderdaad dat het inderdaad beter was na zijn vervanging, maar er zijn drie jongens vervangen toen Sven het veld verliet. Het lag niet alleen aan Sven Kums.”

“Het zijn de drie wissels die toen gelijktijdig gebeurd zijn, die het verschil hebben gemaakt”, onderstreepte HVH nog eens. “De meeste ingrepen situeerden zich niet eens in zijn zone. Maar het was vooral omdat we offensief meer gevaar creëerden, dat het verschil zo groot was. We konden al gauw twee keer over links dringen waar Malede toch zijn inbreng had en ook het inkomen van Lemajic had effect, waardoor we meer duelkracht kregen. Het zou niet eerlijk zijn om te stellen dat het louter verbeterde door de wissel van Sven.”

© BELGA

“Beelden Castro-Montes liegen niet”

Tenslotte kwam hij ook nog even terug op zijn uitspraken van vorige week vrijdag toen hij zich nogal kritisch uitliet over de prestaties Alessio Castro-Montes en diens wissel op bezoek bij Anderlecht: “Ik sprak ondertussen met Alessio. Hij was inderdaad wat geschrokken door mijn woorden, maar de beelden liegen niet. Tegen Cercle was hij defensief beter maar bij Gent moet je op beide aspecten presteren. Als je Mata vraagt om zijn defensieve taken te verzorgen en hij antwoordt dat zijn offensieve rol dan minder zal zijn, zal er snel een andere speler in de ploeg staan.”