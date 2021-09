Na de Brugse stunt tegen RB Leipzig wil ook Antwerp donderdagavond een Bundesliga-club over de knie leggen. De Great Old pakte in eigen land 12 op 12, terwijl Eintracht Frankfurt in acht matchen nog geen enkele keer kon winnen. “Of dit het juiste moment is om hen te treffen weet je nooit”, blikte trainer Brian Priske vooruit. “Maar het zelfvertrouwen bij ons is groot.”