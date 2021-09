Meisje (13) dat stierf nadat ze onwel werd tijdens les LO, had corona

De 13-jarige leerlinge die maandagavond in Vilvoorde overleed nadat ze eerder op de dag onwel was geworden op school, bleek besmet te zijn met het coronavirus. Dat bevestigt directrice van Virgo Plus, Anneleen De Doncker. Of dat ook effectief de reden was waarom ze onwel werd vlak voor de les LO is niet duidelijk. “Het is het CLB dat ons woensdagvoormiddag op de hoogte bracht van de besmetting”, aldus De Doncker. “Zij hebben ook de ouders van het meisje op de hoogte gebracht.”

De klasgenoten van M.O. werden daarop naar huis gestuurd. “Alsof het hele gebeuren nog niet shockerend genoeg was, komt dit er nu nog eens bij. We hebben hen verteld dat er een besmetting was vastgesteld, maar we verwachten de meesten van hen nog deze week terug in de klas.” In het Vilvoordse onderwijs geldt nog de mondmaskerplicht, maar er wordt toch gevraagd dat de hele klas getest wordt op het coronavirus. “Want iedereen is in rouw en heeft iedereen vastgenomen om te troosten.”

Op de vraag of de overledene leerling al dan niet gevaccineerd was, kon de directie geen sluitend antwoord geven. “We bieden de mogelijkheid aan om zich op school te laten vaccineren. Daar is de leerling in kwestie niet op in gegaan, maar uiteraard neemt dat niet weg dat ze buiten school gevaccineerd kon zijn.”

Het parket van Halle-Vilvoorde laat ondertussen ook weten dat ze op eigen initiatief een opsporingsonderzoek gestart zijn. Dat met het doel uit te klaren of er al dan niet sprake is van een gewelddadig overlijden en om zicht te krijgen op de precieze omstandigheden van het overlijden. Het parket meldt ook dat er momenteel nog geen duidelijkheid is over de doodsoorzaak.

(rdb)