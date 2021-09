Cristiano Ronaldo breekt vanavond alweer record in de Champions League

Ronaldo maakte bijna 18 jaar geleden, op 1 oktober 2003, zijn Champions League-debuut voor Manchester United tegen Stuttgart. Zijn eerste Champions League-doelpunt volgde drie en half jaar later tegen AS Roma. In totaal zit hij ondertussen aan 136 doelpunten, 5 eindoverwinningen en een resem records op het kampioenenbal. “Ik heb al die records niet per ongeluk gebroken. Het is geen obsessie voor mij, maar ik hou er wel van om ze te breken”, zei Ronaldo gisteren in een video van de UEFA.

Enkele cijfers van Ronaldo in de Champions League

Meeste gespeelde wedstrijden

1. Cristiano Ronaldo: 181

1. Casillas: 181

3. Xavi Hernadez: 157

4. Messi: 151

4. Giggs: 151

Meeste gespeelde minuten

1. Casillas: 16267

2. Cristiano Ronaldo: 15650

3. Messi: 12519

4. Raul: 12179

5. Buffon: 12000

Top goalscorers

1. Cristiano Ronaldo: 136

2. Messi: 121

3. Lewandowski: 75

4. Benzema: 72

5. Raul: 71

Meeste assists

1. Cristiano Ronaldo: 42

2. Messi: 36

3. Di Maria: 34

4. Giggs: 31

5. Xavi Hernadez: 30

Meeste penalty’s gescoord

1. Ronaldo: 19

2. Messi: 16

3. Lewandowski: 13

4. Van Nistelrooy: 11

4. Agüero: 11