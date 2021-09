Voetbalicoon Pelé mag binnenkort ziekenhuis verlaten

“Het gaat beter met hem en hij kan zijn revalidatie thuis voortzetten”, klinkt het woensdag op het Instagram-account van Kely Nascimento, de dochter van Pelé. Nascimento gaf op sociale media al regelmatig updates over de toestand van haar vader. De voorbije dagen was het voetbalicoon daar te zien bij de kinesist en terwijl hij met de kaarten speelde.

De tumor in de darmen van Pelé werd ontdekt bij een routinecontrole in een ziekenhuis in São Paulo. Het is niet de eerste keer dat de Braziliaan met zijn gezondheid sukkelt. Hij onderging verschillende heupoperaties, had problemen aan wervelkolom en knie en moest twee jaar geleden nog een niersteen laten verwijderen.