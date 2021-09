Polen stuurt sms naar migranten aan grens: ‘Ga terug naar Minsk!’

Migranten die via Wit-Rusland Polen proberen te bereiken, ontvangen tekstberichten waarin ze worden gewaarschuwd dat het oversteken van de grens illegaal is. “Ga terug naar Minsk!”, luidt de boodschap.

“De Poolse grens is gesloten. De Wit-Russische autoriteiten hebben jullie leugens verteld. Ga terug naar Minsk! Neem geen pillen van Wit-Russische soldaten aan”, zo luidt het tekstbericht van minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski.

Iedereen die zich in de grensstreek bevindt en in bezit is van een mobiele telefoon, ontvangt het bericht. Het bevat ook een link, waarin de situatie uit de doeken wordt gedaan in het Arabisch, Engels en Russisch. De verwijzing naar pillen wordt niet toegelicht.

De voorbije maanden hebben duizenden migranten geprobeerd om vanuit Wit-Rusland de grens met de EU-lidstaten Polen, Litouwen en Letland over te steken. Poolse grensbeambten meldden dinsdag een dagrecord van 473 pogingen om de grens te overschrijden. Sinds begin september zijn in totaal zo’n 6.000 pogingen geregistreerd.

De EU beticht president Aleksandr Loekasjenko ervan de toestroom te orkestreren, als vergelding voor de sancties die de EU invoerde na de omstreden verkiezingszege van Loekasjenko en de hardhandige repressie van de oppositie. Polen is vastberaden de migranten buiten te houden. Wanneer ook Wit-Rusland weigert hen terug te nemen, komen ze vast te zitten in de grensstreek. Zes migranten zijn al omgekomen en de omstandigheden dreigen nog slechter te worden nu de winter in aantocht is.

Ngo’s beschuldigen de Poolse ordediensten van illegale pushbacks van migranten, die de mogelijkheid niet krijgen om asiel aan te vragen. Ze klagen aan dat de noodtoestand aan de grens hen verhindert om ter plaatse te gaan. Kaminski wil die noodtoestand nu met 60 dagen verlengen. Bovendien behandelt het Poolse parlement momenteel een voorstel dat het asielrecht aanzienlijk zou beknotten.

Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei woensdag in een reactie dat de Poolse hervorming “vragen oproept” bij de Commissie. Johansson, die donderdag Kaminski ontmoet, pleitte ook voor meer transparantie en herhaalde dat Polen bij de bewaking van de Europese buitengrenzen de Europese wetgeving moet respecteren.