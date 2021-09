Van den Brom over Europees duel met Dinamo Zagreb: “Cruciaal niet, maar wel belangrijk”

Van een cruciaal duel wil de Nederlander nog niet spreken, na de 0-1 zege tegen Rapid Wien op de openingsspeeldag. De Kroatische landskampioen ging toen tegelijkertijd op eigen veld met 0-2 onderuit tegen groepsfavoriet West Ham United en komt dus met nul punten afgezakt naar Limburg. “Cruciaal? Zeker nog niet, die druk mogen we nog niet op deze wedstrijd leggen. Een belangrijk duel is het zeker, om onze goede start in Wenen een vervolg te kunnen geven. We weten ook dat Dinamo verloor tegen West Ham, dus voor hen is het duel crucialer. Maar dat neemt niet weg dat we op ons elan willen doorgaan. We willen een nieuwe stap zetten in ons doel om te overwinteren in Europa en daarvoor kan het morgen wel een belangrijke avond zijn”, aldus Van den Brom.

Een walk-over zal het niet worden tegen de 22-voudige Kroatische kampioen, die in de voorbije zestien seizoenen liefst vijftien titels pakte. Enkel in het seizoen 2016-2017 grepen ze ernaast. Vorig seizoen waren ze nog goed voor een stek bij de laatste acht in de Europa League, waar ze er finaal uitgingen tegen de latere winnaar Villarreal. Dit seizoen elimineerden ze in de voorrondes van de Champions League achtereenvolgens Valur Reykjavik, Omonia Nicosia en Legia Warschau om bij de laatste horde over revelatie Sheriff Tiraspol te struikelen. “Dinamo heeft dan ook een goede ploeg, fysiek sterk. Ze beschikken altijd over vele jonge en talentvolle spelers. Hun beste spelers moeten ze weliswaar elk jaar laten gaan, net als de voorbije mercato. Maar ze zijn wel in zestien jaar vijftien keer kampioen geworden. Hun nationale kampioenschap zijn ze dus wel ontgroeid. Europese wedstrijden hebben ze nodig om te zien waar ze staan. Voor hen is het wel van moeten, als ze dit jaar nog iets willen bereiken. Voor Dinamo is het wel een cruciale wedstrijd. De sleutel voor deze wedstrijd? Een hoog tempo spelen en zorgen dat we zelf aan de bal zijn. We moeten die controle pakken en vasthouden, zeker in Europa tegen ploegen met veel individuele kwaliteiten is het belangrijk die te bewaren.”

Blessurezorgen zijn er amper bij Genk. Carlos Cuesta (kuit) en Theo Bongonda (hamstrings) worden speelklaar verwacht. “Gisteren/dinsdag hebben zij allebei reeds meegetraind. Carlos kreeg pas vorige zaterdag op training last aan de kuit en is dus niet lang out geweest. Voor Theo is dat anders, maar hij heeft wel al een groot gedeelte van de training kunnen afwerken en ook vandaag trainen we nog. Ik verwacht hen dan ook klaar voor morgen.”

Thorstvedt op zijn hoede voor Dinamo Zagreb: “Stevige tegenstander”

In eigen huis is Genk in de groepsfase van de Europa League nog steeds ongeslagen, met negen zeges en drie draws. Toch waarschuwt Kristian Thorstvedt voor de bezoekers uit de Balkan. “We weten dat het niet makkelijk zal worden”, bekende de Noorse middenvelder woensdag tijdens het persmoment.

© BELGA

“De coach heeft de analyse van de tegenstander al gemaakt en we weten dan ook waaraan we ons mogen verwachten. Ze halen een goed niveau, met vorig seizoen een uitschieter in de kwartfinales van de Europa League, waarin ze er pas uitgingen tegen de latere winnaar. In het tussenseizoen zijn er spelers vertrokken, maar het is zeker een stevige tegenstander en we zullen ons beste voetbal moeten bovenhalen. Qua niveau schat ik beide teams ongeveer even hoog in. Dat neemt niet weg dat we elke wedstrijd willen winnen en dus niet zullen spelen voor een draw”, aldus Thorstvedt.