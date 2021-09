Famagusta-trainer Temuri Ketsbaia wil drie punten in Gent

Het team van coach Temuri Ketsbaia ging in zijn eerste wedstrijd van de poules in eigen huis onderuit tegen Partizan met 0-2. Tegen AA Gent willen de Cyprioten alvast gaan voor de volle buit. Ook in eigen competitie doet Famagusta het niet zo schitterend. Het miste de seizoenstart en staat momenteel tiende in de stand.

“Het is niet omdat je de eerste wedstrijd in je reeks verliest, dat het daarmee al over is”, vertelde Ketsbaia. “We moeten alvast nog niet wanhopen. Morgen staat er immers een nieuwe wedstrijd op de agenda. Liefst van al keren we met drie punten terug naar huis. Ik geloof in mijn team en in de elf spelers die aan de aftrap komen. Wij zijn in staat om tegen AA Gent te winnen.”

In de eigen competitie heeft Famagusta al enkele belangrijke punten laten liggen. “We zijn inderdaad niet zo schitterend aan onze eigen competitie begonnen. Maar dit is de Conference League en we verdienen het om hier te zijn. We spelen Europees tegen ploegen met een mooi stadion en bovenal een grasmat die het toelaat mooi voetbal te brengen. Dat is in ons land wel anders. Dit Europees voetbal primeert nu even. De competitie volgt later wel. Ik ken de problemen waarmee we af te rekenen hebben. Ik ga ons systeem dat we spelen niet omschakelen. Ik geloof in mijn ploeg en we gaanvoor het hoogst haalbare.”

