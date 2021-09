Twintiger komt om het leven bij arbeidsongeval bij ArcelorMittal

Bij ArcelorMittal in de Gentse kanaalzone is woensdagnamiddag een dodelijk ongeval gebeurd. Een jonge twintiger liet het leven toen hij aan een transportband stond.

Het tragische ongeval vond plaats omstreeks 16 uur in de afdeling grondstoffen van ArcelorMittal in de Gentse haven. Bij werken aan een transportband zou er iets mis zijn gegaan. Een jonge twintiger, tewerkgesteld bij onderaannemer M.B.S., is daarbij om het leven gekomen.

Jan Cornelis, woordvoerder bij ArcelorMittal Gent, bevestigt het ongeval en wil zijn medeleven aan de familie en vrienden betuigen. “Voorlopig kan ik enkel melden dat er een ongeval is gebeurd met een werknemer van een onderaannemer en dat het onderzoek loopt”, aldus Cornelis.