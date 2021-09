Haags gemeenteraadslid Arnoud van Doorn geen verdachte meer in ‘zaak-Rutte’

Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid in de gemeenteraad van Den Haag, geldt niet langer als verdachte in de zaak-Rutte. De politicus werd zondag in de Nederlandse administratieve hoofdstad opgepakt omdat hij “verdacht gedrag” vertoonde in de buurt van de ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte.